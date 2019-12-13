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В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области прошли следственные действия в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в служебных помещениях ГУ ГосЧС в Одесской области проводятся повторные обыски с целью обнаружения и изъятия документации, скрытой от органа досудебного расследования при проведении предварительных следственных действий. Данная документация будет приобщена в качестве доказательства в уголовном производстве.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.

В результате пожара погибли 16 человек, 30 – пострадали. В больницах остаются 8 человек.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса). Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
ForUm

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