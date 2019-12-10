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В аэропорту «Борисполь» разоблачили гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию новых одиннадцатых айфонов.

Как сообщает Госпогранслужба, скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

«Современные гаджеты спрятал в штанах и закрепил ремнем пассажир рейса из Дубая. Всего под одеждой 51-летнего украинца нашли 26 телефонов iPhone. Свыше разрешенное количество смартфонов в нарушителя изъято», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки комплектующих стоила путешественнику около 30 тыс. долларов.
ForUm

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