В аэропорту «Борисполь» разоблачили гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию новых одиннадцатых айфонов.
Как сообщает Госпогранслужба, скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.
«Современные гаджеты спрятал в штанах и закрепил ремнем пассажир рейса из Дубая. Всего под одеждой 51-летнего украинца нашли 26 телефонов iPhone. Свыше разрешенное количество смартфонов в нарушителя изъято», - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки комплектующих стоила путешественнику около 30 тыс. долларов.
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