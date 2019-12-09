Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от выполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Левчака.

«Дал поручение председателю ГосЧС немедленно отстранить от выполнения обязанностей на время расследования руководителя Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения. А самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последние громкие пожары с жертвами произошли в одной области — недопустима! Председателю ОГА — отстранить руководителя Департамента образования Александра Левчака и также принять по нему соответствующие кадровые решения», - написал он в Facebook.

Также Гончарук поручил в ближайшие сроки министру образования и науки Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведениях.

Со вторника начнет работу правительственная комиссия, которая должна установить все причины пожара.

«Все виновные в этой трагедии должны быть наказаны!» - заявил премьер.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе.