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Президент Владимир Зеленский не допрашивался в качестве потерпевшего по делу об угрозах его жизни. Об этом сообщил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает УНИАН.

По словам Трубы, Зеленского еще не допрашивали в качестве потерпевшего по уголовному производству об угрозах его жизни со стороны народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий. В то же время директор ГБР подчеркнул, что это не дело частного обвинения, а следовательно, для его расследования не требуется заявление Зеленского, что он стал жертвой, достаточно заключения экспертизы. Как сказал Труба, проекты подозрений Федине и Звиробий находятся в Генеральной прокуратуре на согласовании, и только если дело дойдет до суда, позиция президента в том, имеет ли он претензии к фигуранткам, может быть учтена судом при установлении их вины или невиновности.

Напомним, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и волонтеру Марусе Звиробий.

28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом Звиробий. 
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