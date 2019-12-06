Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможиванием товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн гривень убытков, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Кроме одесского бизнесмена Вадима Альперина, которому избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 70 млн гривень, арестовали его партнера с возможностью выйти под залог в 18 млн гривен.

Исполняющему обязанности главы отдела таможенного поста «Столичный» избрали заключение под стражу или залог 2 млн гривень.

Сотруднику офиса Альперина суд избрал залог 576,3 тыс. гривень, инспектору таможни – 192,1 тыс. гривен.

Остальным шести фигурантам – экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни суд назначил ночной домашний арест.

Прокуроры САП подали в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда 9 апелляционных жалоб на решения суда первой инстанции.



Напомним, 27 ноября НАБУ задержало Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал »крестным отцом» контрабанды в Украине.

В тот же день детективы лично вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену.

26 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении десяти лицам, среди которых - семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.

Эпизод, в причастности к которому подозреваются лица - один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн.

Альперин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 70 млн грн.