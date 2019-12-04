По ходатайству столичной прокуратуры второй подозреваемый в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог. Об этом сообщила спикер ведомства Надежда Максимец в Facebook.

Отвечая на вопрос журналистов, прокурор Максим Червоный сообщил, что в судебном заседании подозреваемые показаний не давали, но против удовлетворения ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей не возражали.

Также, по его словам, вчера с участием подозреваемых были проведены следственные эксперименты, но их результаты пока нельзя разглашать в интересах следствия.

Максимец напомнила, что судебные заседания проходили в закрытом режиме. Такое решение суд принял еще до начала рассмотрения ходатайств, учитывая меры безопасности, которые сейчас применяются в отношении подозреваемых.

Как сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Задержанным объявлено о подозрении. 4 декабря один из подозреваемых в убийстве был арестован.