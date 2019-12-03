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Комитет Сената по разведке не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ни один из разведывательных органов США никогда не получал данных о вмешательстве правительства Украины в президентские выборы 2016 года, передает НВ.

Глава комитета Ричард Берр отметил, что некоторые официальные лица из Украины действительно хотели бы видеть победителем Хиллари Клинтон, но «я не думаю, что кто-то вмешивался на таком уровне, как это сделала Россия».

Добавим, что сенатский комитет в данный момент контролирует Республиканская партия.

Теорию о «вмешательстве» Украины в выборы в США в 2016 году, а также вмешательстве Киева во внутриполитические процессы в Соединенных Штатах продвигала российская пропаганда.

Напомним,  бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявлял, что НАБУ и непосредственно директор бюро Артем Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году.

Он заявил, что ГПУ начала расследование в отношении якобы «слива» финансовых отчетов, касающихся деятельности главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта во время президентской кампании 2016 года с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата в президенты - Хиллари Клинтон.

В НАБУ опровергли эти обвинения и подчеркнули, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции бюро.

Также Сытник заявлял, что НАБУ даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

28 марта глава ГБР Роман Труба сообщил, что бюро начало следственные действия в производстве относительно возможного влияния Сытника на президентские выборы в США.

В сентябре личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами влияния Украины на выборы в США в 2016 году.
ForUm

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