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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит саммит НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Это указано в расписании, опубликованном на официальном сайте саммита.

В расписании указано, что глава МИД Украины будет присутствовать на панели «От Балтийского до Черного моря: безопасность на границах НАТО».

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к 2025 года расходы альянса составят 400 миллиардов долларов.

К слову, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему Украина не может требовать вывода российских войск перед «нормандской встречей».
ForUm

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