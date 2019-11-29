Детективы НАБУ ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, поскольку ему якобы предлагали должность министра в ОРДЛО.
Об этом говорится в тексте постановления Апелляционной палаты Высшего антикорсуда от 21 ноября, сообщает «Украинская правда».
В ходатайстве детектива «риск сокрытия от органов предварительного расследования и/или суда» обосновывается среди прочего, «возможностью выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку, со слов последнего, (Грымчак. – Ред.) получил предложение должности министра в ней. Также близкое лицо ОСОБА_1 (Грымчака. – Ред.) является владельцем квартиры в Донецке».
Защита отрицала эти риски, указывая, что Грымчак включен в санкционный список РФ, так что выезд для него на территорию РФ или ОРДО невозможен.
Отмечается, что аргументы защиты суд оценил критически, поскольку по содержанию санкции не предусматривают запрета пересечения границы с РФ, а связаны с применением специальных экономических мер.
Суд заслушал объяснения детективов и возражения защиты и решил оставить апелляционную жалобу адвокатов Грымчака на решение ВАКС от 13 ноября, которым экс-замминистра продлили меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 6 миллионов гривен залога, без удовлетворения.
Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник заявил, что детективы «вырвали слова из контекста, исказили факты» и услышали то, что хотели услышать.
«Грымчак не давал никаких показаний. Все это, о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий.
Он сказал там дословно «на той стороне». Имелось в виду, что на той стороне – это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, – это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве.
В «ДНР» нет министерства ВОТ. А орган досудебного расследования вырывает эти слова из контекста, и там не цитируют полный текст той беседы, которая была зафиксирована».
Детали: Адвокат также добавил, что Грымчак находится в «первом и втором санкционном списках РФ и о нем даже фильм сняли в «ДРН» о том, что он «позор Донбасса и предатель Донбасса», – заявил он.
Поэтому, по словам защитника, говорить о том, что есть какие-то доказательства того, что Гримчак имеет возможность туда поехать, неправильно, потому что их нет.
Мельник добавил, что сейчас Грымчак сидит в Черниговском СИЗО, на состояние здоровья не жалуется. Следующее рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения запланировано на январь.
Напомним, 14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Грымчаку.
14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.
По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.
НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.
Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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