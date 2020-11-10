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Фонд социального страхования Украины фиксирует значительный рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в ФССУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности.

По оперативным данным ФССУ, в октябре текущего года количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилась на 48,9%, на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности, сумма расходов выросла на 38,7% или на 334,7 млн грн.

«Рост числа листков и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными болезни, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью», – говорится в сообщении.

В ФССУ подчеркнули, что темпы роста количества листков по временной нетрудоспособности являются наибольшими в регионах, в которых областные центры отнесены к красному и оранжевому уровням эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Так, в Сумской области увеличения больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%, в Тернопольской области - 87,9%, Николаевской области - 83,3%, Винницкой области - 80,4%, Полтавской области - 72,6%, Харьковской области - 66,1%, Черкасской области - 63%, Ривненской области - 62,2%.

На протяжении октября ФССУ принял на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности. Общая сумма составила 1,2 миллиарда гривен.
ForUm

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