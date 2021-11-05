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Фонд социального страхования Украины (ФССУ) не будет предоставлять помощь по больничным листкам работникам, отстраненным от работы из-за их отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Фонда.

«Пособия по больничным листкам не предоставляются работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей», - пояснили в Фонде.

Помощь по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения. В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует.

Напомним, перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической прививке, определен приказом Минздрава от 04.10.2021 № 2153. Так, на период действия карантина обязательной профилактической прививкой от COVID-19 подлежат работники:

1) центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

2) местных государственных администраций и их структурных подразделений;

3) учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20.10.2021 № 1096, с 8 ноября руководители государственных органов (государственной службы), предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы работников, по которым определена обязательность профилактических прививок против СOVID-19, и отказавшихся или уклоняющихся от их проведения. Исключением являются лица, имеющие абсолютные противопоказания к проведению такой прививки и предоставили соответствующее медицинское заключение.
ForUm

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