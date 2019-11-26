Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.

Об этом он заявил на брифинге в Таллинне, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник, - ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы», - сказал он.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом, учитывая большие запасы газа в хранилищах цена может стать одной из самых низких в истории переговоров.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября «Нафтогаз» ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить».

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает, что «Газпром» не подпишет контракт о продлении транзита газа. По его словам, Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.