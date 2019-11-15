Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» - приводит слова Путина ТАСС.

При этом он отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. «Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство. Смогут они это сделать в оставшийся период времени – ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.

«Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста! Мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста», - сказал президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.

«Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%», - сказал он.

Напомним, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить».

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает, что «Газпром» не подпишет контракт о продлении транзита газа. По его словам, Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.