Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом Тейлор сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter посольством США, передает УНИАН.

«Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев», - сказал Тейлор.

🇺🇦 Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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🇺🇸 We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 23 ноября 2019 г.

Временный поверенный в делах США в Украине выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

«Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них - «закон о пяти колосках». Эти колоски напоминают нам о погибших. Мы никогда не забудем Голодомор, его жертв и это преступление против человечества. Мы с Украиной», - подчеркнул Тейлор.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Президент Украины Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.