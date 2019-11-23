также в разделеПолитика
Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов 27
Труба рассказал о расследовании дел Майдана 31
Поклонская – россиянам: Надо говорить не на Украине, а в Украине 183
«Слуга народа» из-за переписок с пранкером готовит «Трускавец-2» 51
Порошенко дал советы участникам «нормандского» саммита 29
У Зеленского назвали возможные сроки его визита в США 17
Криклий потребовал уволить свою заместительницу после ее переписки с пранкером 48
Медведчук: «Нормандский формат» может подтвердить минские соглашения и порядок их выполнения 27
У Порошенко требуют создать ВСК из-за давления ОП на ГБР 37
В «Слуге народа» рассказали, когда примут закон о рынке земли 37
Медведчук призвал принять закон о референдуме: У народа Украины нет механизма влиять на власть 27
Зеркаль: Даже вернув корабли, РФ не выполнила приказ трибунала 55
СМИ: Богдан долгое время совмещал госслужбу и адвокатскую деятельность 60
Авторитетное польское СМИ: Медведчук занимает видное место на политической арене Украины 24
Президент назначил главу Хмельницкой ОГА 81
Пентагон: Украина получит всю обещанную военную помощь 44
НАБУ допросит Арахамию по делу о возможном взяточничестве в Раде 26
Медведчук: Единственный плюс бюджета – то, что он принят в ноябре. Других плюсов нет 51

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом Тейлор сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter посольством США, передает УНИАН.

«Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев», - сказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

«Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них - «закон о пяти колосках». Эти колоски напоминают нам о погибших. Мы никогда не забудем Голодомор, его жертв и это преступление против человечества. Мы с Украиной», - подчеркнул Тейлор.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Президент Украины Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги