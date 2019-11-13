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Греческие власти хотят выгнать с Афона русских монахов, которые обличают деятельность патриарха Варфоломея. 

Фото: 3rm.info.

Об этом сообщил портал «Credo.Press».

«Греческая полиция на Афоне нанесла визит в русский скит (келлию), возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), с целью проверки наличия у его насельников законных оснований для пребывания на территории Греции», - сообщается на сайте.

Однако, по мнению монахов скита, проверка документов связана с публикацией монахами в сети материалов, которые обличают Патриарха Варфоломея.

Полицией было выяснено, что у насельников отсутствуют какие-либо государственные документы, и только у одного из восьми монахов есть греческий паспорт, но все они имеют монашеские удостоверения, выданные администрацией Горы Афон.

«Какого-либо обыска или изъятия документов в скиту полиция не проводила, ограничившись фотографированием. Братии предоставили несколько дней на оформление документов, обосновывающих легальное пребывание в Греции, пообещав в противном случае депортировать», - отметили на портале «Credo.Press».
ForUm

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