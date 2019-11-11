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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовали заочно двух подозреваемых по делу «Роттердам+», сообщает пресс-служба САП.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САи избрала для бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которыми было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании этим лицам меры в виде содержания под стражей в связи с международным розыском.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

Соломенский районный суд Киева 20 августа отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. 

Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

Вовка объявили в международный розыск.
ForUm

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