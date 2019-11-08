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Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины Епифания как Предстоятеля Православной Церкви Украины за Божественной литургией.

Фото: Православная Жизнь

Об этом сообщает греческое агенство «Ромфея», уточняя, что в ближайшее время по этому вопросу появится официальное заявление Церкви Александрийского патриархата.

Вместе с тем, замглавы внешних Церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) сообщил на своей странице в Фейсбук о том что «сегодня Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме Архангелов (El-Zaher, Daher, Каир, Египет) во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины».

Официального сообщения о признании ПЦУ от Александрийского Патриархата пока не было, но
«достоверность подтверждена из двух информированных источников, а также видеозаписи богослужения, размещенной на странице храма в Фейсбук (хронометраж с 44:52)», - сообщил Евстратий.

Ранее патриарх Александрийской Церкви Феодор заявлял, что именно Украинская Православная Церковь является единственной канонической Церковью в Украине во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Александрийская Церковь имеет в диптихах второе место после Вселенского Патриархата.
ForUm

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