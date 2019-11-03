С 1 ноября Украина начала отбор газа из подземных хранилищ.
Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.
По данным компании, объем газа в ПХГ на 1 ноября составил 21 778,9 кубометров и газохранилища заполнены на 70%.
При этом за сутки было закачано в хранилища 4, 12 млн кубометров, отобрано — 8,88 млн кубометров.
По состоянию на утро 29 октября закачки и отбор газа из подземных хранилищ были равны нулю.
Напомним, во второй половине октября в Украине начался отопительный сезон.
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