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С 1 ноября Украина начала отбор газа из подземных хранилищ.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

По данным компании, объем газа в ПХГ на 1 ноября составил 21 778,9 кубометров и газохранилища заполнены на 70%.

При этом за сутки было закачано в хранилища 4, 12 млн кубометров, отобрано — 8,88 млн кубометров.

 

По состоянию на утро 29 октября закачки и отбор газа из подземных хранилищ были равны нулю.

Напомним, во второй половине октября в Украине начался отопительный сезон.
ForUm

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