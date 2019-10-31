также в разделеПолитика
Рада выделила миллиард шахтерам 16
«Сумку собрал»: Дубневич заявил, что готов к аресту 24
ОПЗЖ: Богдан Яременко должен сложить депутатский мандат и уйти в отставку 30
Рада вернула наказание за незаконное обогащение 29
Медведчук: Идея вступления Украины в НАТО проводит линию раскола между Западом и Востоком Украины 34
НАТО выделило на поддержку Украины €40 миллионов 20
Столтенберг в Раде призвал к реформе СБУ 34
Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине 65
Президент сменил главу Комиссии по евроатлантической интеграции 26
«Слуга народа» не будет наказывать Яременко за секс-скандал в Раде 97
Крупное пакистанское СМИ: Медведчук продемонстрировал свои возможности, когда встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым 25
Довженко: Партия Медведчука может стать одной из крупнейших фракций в украинском парламенте 74
У президента Чехии опровергли «признание» Земаном Крыма частью РФ 28
Зеленский: Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО 31
Дубневичу вручили подозрение 38
Зеленский выступил за присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО 22
Рада сняла неприкосновенность с Дубневича 47
США помогут Украине остановить строительство «Северного потока-2» 66

Россия рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», - сказал Лавров.

Он также напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках - Станице Луганской, Петровском и Золотом была достигнута более трех лет назад на саммите «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине. «И с тех пор все эти годы при режиме Порошенко создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а «разводить» мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусственные причины, которые отодвигали даже начало самых первых шагов по разведению сил и средств», - заявил глава МИД России.

Лавров указал, что с приходом к власти в Украине Зеленского ситуация действительно изменилась.

Кроме того, российский министр указал, что достижение договоренности в контактной группе начать разведение сил и средств в Петровском 4 ноября говорит о движении в правильном направлении. «Так что мы движемся в правильном направлении, но во-первых, надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, напомню еще раз, это всего-навсего три небольших населенных пункта. А мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушения режима прекращения огня», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/лето/осень
2601 грн.
35
Теги