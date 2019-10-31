Россия рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», - сказал Лавров.

Он также напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках - Станице Луганской, Петровском и Золотом была достигнута более трех лет назад на саммите «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине. «И с тех пор все эти годы при режиме Порошенко создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а «разводить» мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусственные причины, которые отодвигали даже начало самых первых шагов по разведению сил и средств», - заявил глава МИД России.

Лавров указал, что с приходом к власти в Украине Зеленского ситуация действительно изменилась.

Кроме того, российский министр указал, что достижение договоренности в контактной группе начать разведение сил и средств в Петровском 4 ноября говорит о движении в правильном направлении. «Так что мы движемся в правильном направлении, но во-первых, надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, напомню еще раз, это всего-навсего три небольших населенных пункта. А мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушения режима прекращения огня», - сказал он.