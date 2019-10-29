также в разделеСтолица
Станцию метро «Золотые ворота» по утрам будут закрывать на ремонт 18
В Киеве зафиксировано повышение уровня радиации 97
В Киеве зафиксировали второй случай дифтерии 24
Из-за тумана в Киеве объявили желтый уровень опасности 21
КГГА: В Киеве не будут повышать тарифы на отопление и горячую воду до конца сезона 11
Туманы «съели» «бабье лето» в Киеве 17
В Киеве заработал сайт по проверке потребления тепла жилыми домами 60
У Кличко заверили, что тепло не подорожает 11
В Киеве задержали хакера, похитившего в США $6 миллионов 19
Из-за случая дифтерии в киевском лицее объявлен карантин 16
В Киеве начали отопительный сезон 22
В Киеве неизвестные забросили камнями автобусы с футбольными болельщиками 30
В Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией 23
На столичной Троещине на рынке взорвали гранату 24
Минздрав: Состояние воздуха в Киеве находится в пределах нормы 15
На киевском ж/д вокзале появится зарядка для электромобилей 14
Для Киевского метрополитена планируют купить 50 новых вагонов 20
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Киеве 52

На бульваре Тараса Шевченко в Киеве состоялось открытие новой скульптуры, которая символизирует идею противостояния и свободы, сообщает Департамент культуры КГГА.

«Скульптура «Противостояние» - это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которая не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже за память. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, есть осознание себя свободным», - сказала директор Департамента культуры Диана Попова.

«Противостояние» является проектом-победителем известного украинского скульптора Алексея Золотарева в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции «Цена свободы».

Расположение скульптуры концептуальное: бывшая фигура характеризовала тоталитарное прошлое, сегодня – это свободное будущее. Таким образом бульвар Шевченко стал своеобразной площадкой для воплощения художественных проектов, ведь это уже третья установленная здесь скульптура.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги