На бульваре Тараса Шевченко в Киеве состоялось открытие новой скульптуры, которая символизирует идею противостояния и свободы, сообщает Департамент культуры КГГА.

«Скульптура «Противостояние» - это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которая не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже за память. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, есть осознание себя свободным», - сказала директор Департамента культуры Диана Попова.

«Противостояние» является проектом-победителем известного украинского скульптора Алексея Золотарева в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции «Цена свободы».

Расположение скульптуры концептуальное: бывшая фигура характеризовала тоталитарное прошлое, сегодня – это свободное будущее. Таким образом бульвар Шевченко стал своеобразной площадкой для воплощения художественных проектов, ведь это уже третья установленная здесь скульптура.