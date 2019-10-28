Бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера работать в украинской газовой компании Burisma.

Байден отметил, что его сын не сделал ничего неправильного во время работы в совете директоров компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на интервью американского чиновника, передает 24 канал.

По словам Байдена, Хантер – «взрослый человек», который не сделал ни одного неправильного действия. Это доказало расследование дела Burisma.

Главный соперник Трампа на предстоящих президенских выборах также добавил, что никогда не обсуждал со своими детьми рабочие вопросы.

В то же время Байден подчеркнул, что в случае избрания его президентом США, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета. К слову, действующий лидер США Дональд Трамп часто привлекает свою семью к политическим делам.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.