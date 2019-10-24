Гражданином России, попросившим убежище в Украине, оказался 26-летний фигурант дела организации «Новое величие» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС.

«Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины», - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Участников «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Напомним, 22 октября в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 26-летний гражданин России при въезде на территорию Украины на пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области попросил политического убежища.