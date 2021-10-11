Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который активно способствовал временной оккупации АР Крым. Он приехал на полуостров после его оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма, сообщил пресс-центр ведомства.

По имеющимся данным, мужчина приехал из России для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. Ему пообещали повышение по службе. Тогда это было обычной практикой, поскольку оккупанты не доверяли «перебежчикам» и на стратегические направления «расставляли своих».

По данным следствия, в 2014-2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.

Во время пребывания на должностях иностранец активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры аннексированного полуострова.

В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ.

Мужчина неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под председательством главы «Республики Крым» Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

В сентябре 2021 гражданину РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины и направлено обвинительное заключение в отношении него в суд.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили Департамент кибербезопасности и Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.