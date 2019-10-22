21 октября в пункт пропуска «Сеньковка» в Черниговской области на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин России.

Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине, сообщили ForUm’у в ГПСУ.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданина соседней страны направили в органы Государственной миграционной службы Украины.