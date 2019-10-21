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Сегодня, 21 октября, в 09.20 во Львове на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров автобусов. Теперь их личности и диагноз устанавливаются.

На месте полиции работала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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