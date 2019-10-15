Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21 млрд куб. м, что на 4,4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачки газа в ПХГ продолжается.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.

Напомним, 25 сентября глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что запасов газа в украинских подземных хранилищах уже достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой.