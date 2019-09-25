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Запасов газа в украинских подземных хранилищах достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд куб газа. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет», – написал он.

По словам Коболева, газа в ПХГ достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину.

«Сегодня уже можно сказать - планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить. Хочу поблагодарить всех, кто помог найти для этого финансовые ресурсы, кто обеспечил закупку газа и его закачку в подземные хранилища», – подчеркнул он.

Напомним, 24 сентября запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили девятилетний исторический максимум в 20 млрд куб. м., что на треть больше чем в прошлом году.
ForUm

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