Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор», — написал Трамп.

Глава Белого дома похвалил Макалинана за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector....