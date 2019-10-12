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Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан уходит в отставку.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор», — написал Трамп.

Глава Белого дома похвалил Макалинана за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.

Президент США пообещал в скором времени назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много «замечательных кандидатов».
ForUm

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