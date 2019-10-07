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В Карпатах существенного похолодало, выпал снег, сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

В ведомстве напомнили, что в периоды ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты. «Ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах», – сказано в сообщении.

«Поэтому, прежде чем отправиться за адреналином на горные склоны, хорошо взвесьте свои реальные возможности и подумайте об обратной стороне, на первый взгляд, вполне увлекательной и интересной прогулки в горах. А тем, кто все-таки решится на такое путешествие стоит помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и т.д., а также - от знания местности и ее природных препятствий», – подчеркнули в ГосЧС.
ForUm

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