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В Черновицкой области водитель экскаватора наехал на своего напарника, в результате чего тот погиб.

Об этом сообщили в полиции области.

Инцидент произошел на берегу реки Днестр в селе Вороновица.

«Правоохранители установили, что во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов», — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина погиб на месте. По данному факту полиция возбудила дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Речь идет о части 2 статьи, когда деяния повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

«Решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство», — добавили в полиции.
ForUm

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