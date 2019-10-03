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Представители российского внешнеполитического ведомства не смогли принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

«Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», - сказала Захарова на брифинге в Москве.

«Например, на этой неделе в результате подобных шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», - отметила она, добавив, что площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии.

Русская крепость Форт-Росс в северной части Калифорнии просуществовала с 1812 по 1841 год.

Ранее США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.
ForUm

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