Кабинет Министров в своем законопроекте предлагает снизить ставку рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Также, согласно новым нормам закона будет внедрен временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу. Более того, все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований, такие как горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя - ликвидированы.

Однако за несоблюдение требований рекультивации земли будет введена строгая ответственность: за незаконную добычу полезных ископаемых - уголовная, а за нарушение установленных законодательством обязательных требований по добыче полезных ископаемых - административная.

По новым правилам будет введено единое разрешение на разведку с правом добычи на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе. Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы будет направляться в пользу местных общин (ОТО).

Напомним, 30 сентября Кабинет Министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря и легализации игорного бизнеса в Украине.