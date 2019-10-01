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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает недостаточной эффективность Минских договоренностей, сообщается сайте белорусского МИД.

«Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности», — заявил Макей.

По словам Макея, если не получается в таком формате, то наверно, без США этот вопрос не удастся урегулировать.

«Давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта», — считает министр.

По его мнению, данной логикой руководствовался президент Беларуси Александр Лукашенко, который неоднократно инициировал привлечение США к переговорам.

«Именно из этого исходил, как я понимаю, глава белорусского государства, внося это предложение… Интерес США здесь однозначно присутствует. Если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован», — добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату».

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине.
ForUm

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