Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональный центр по минимизации налоговых платежей, который «специализировался» на растаможивании транспортных средств по заниженной оценочной стоимости, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что группа лиц зарегистрировала несколько подконтрольных субъектов хозяйствования-резидентов в Житомире и Ривном и компаний-нерезидентов - в оффшорных зонах. Реквизиты этих компаний дельцы использовали при импорте автомобилей из государств Евросоюза. При этом за счет занижения стоимости транспортных средств и соответственно уменьшение обязательных таможенных платежей в государственный бюджет автомобиля «дешевели» фактически вдвое.

По оперативным данным, с начала этого года через «руки» злоумышленников прошло более 400 автомобилей (грузовики, автобусы, микроавтобусы, пассажирские автомобили и т.п.), ввезенные в Украину по заниженной таможенной стоимости по заказу «клиентов». По предварительным оценкам, за этот период бюджет государства недополучил примерно 10 млн гривен обязательных таможенных платежей и сборов.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели полтора десятка обысков в служебных помещениях Житомирской таможни и ее структурных подразделениях, а также по местам регистрации фирм-участников центра. Во время следственных действий изъяты черновые записи, регистрационные и бухгалтерские документы, документы таможенного оформления, печати фирм и оргтехника, на которой «изготавливалась» документация и тому подобное.

Следователи Управления СБУ в Житомирской области проводят досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни. Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.