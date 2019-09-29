Польша выделила более одного миллиона долларов на гуманитарную помощь аннексированным территориям Донбасса этой зимой.
Об этом сообщает представительство Польши при организации ООН в Женеве в Twitter.
Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! 🇵🇱🇺🇳🇺🇦@polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.
По информации ООН, более пяти миллионов украинцев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Выделенные деньги пойдут на помощь наиболее уязвимым группам населения, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
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