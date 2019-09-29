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Польша выделила более одного миллиона долларов на гуманитарную помощь аннексированным территориям Донбасса этой зимой.

Об этом сообщает представительство Польши при организации ООН в Женеве в Twitter.

По информации ООН, более пяти миллионов украинцев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Выделенные деньги пойдут на помощь наиболее уязвимым группам населения, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
ForUm

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