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Президент Владимир Зеленский объяснил, что значили его слова из стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генпрокуроре Руслане Рябошапке, которого он назвал «на 100% своим человеком».

«Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка – ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании», - заявил он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора.

По его словам, он хотел работать в Офисе президента, потому что прошел вместе с Зеленским 7 месяцев избирательной кампании.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. В этом разговоре Зеленский заявил: «С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре».

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским. 
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