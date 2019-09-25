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В среду, 25 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 11,07 коп и составляет 23,9490 грн, сообщает LIGA.net.

Курс продажи упал на 9,13 коп – до 24,3050 грн. Максимальный курс покупки составил 24,4 грн, минимальный курс продажи – 24,07 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,10 коп и составляет 26,2227 грн. Средний курс продажи упал также на 10,10 коп до 26,7767. Продать евро дороже можно за 26,9 грн, купить дешевле – за 26,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,402 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,849 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Напомним, Национальный банк Украины на среду, 25 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,21 грн/долл. Значение курса обновило трехлетний максимум, установленный на 24 сентября на уровне 24,33 грн/долл.
ForUm

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