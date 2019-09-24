также в разделеЭкономика
Нафтогаз начал импортировать дизтопливо из Беларуси 15
Украинские банки нарастили прибыль более чем в 3 раза 16
Новак подал в отставку с поста главы Укравтодора 36
Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос на 10% 23
Запасы газа в украинских ПХГ превысили исторический максимум 39
За первое полугодие прибыль Нафтогаза почти удвоилась 18
Суд перенес рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому 24
Зеленский одобрил закон о «таможенном безвизе» с ЕС 44
«Не в бюджет»: Министр рассказал, куда направят деньги от продажи земли 26
Советник Зеленского не видит возможностей для снижения налогов 40
В Украине подорожает газ для промышленности 47
Дело о растрате 8,6 миллиона «Центрогаза» направлено в ВАКС 19
Украина уже заполнила хранилища газа на 64% 18
Украинцы перевели из-за рубежа через сервисы ПриватБанка более 2 миллиардов долларов 55
Абромавичус хочет продать крейсер «Украина» 41
У россиян будут конфисковывать купленную украинскую землю 96
Коболев назвал тарифы на транзит газа для РФ 66
Рада приняла закон об охране географических брендов 38

Национальный банк Украины на среду, 25 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,21 грн/долл.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний максимум, установленный на 24 сентября на уровне 24,33 грн/долл.

Официальный курс к евро на завтра установлен на уровне 26,64 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,20/24,23 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает УНИАН.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 26,62/26,65 грн/евро, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3618 грн.
17
Теги