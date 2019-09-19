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Вчера, 18 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины поддержала позицию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и предоставила разрешение на задержание с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского, сообщает пресс-служба САП.

Таким образом Апелляционная палата ВАКС отменила решение следственной судьи Соломенского районного суда города Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о заочном аресте служащего НКРЭКУ.

Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы «Роттердам+», убытки от которой достигают более 18 млрд 868 млн гривен.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

Соломенский районный суд Киева 20 августа отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. 

Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

Вовка объявили в международный розыск.

 
ForUm

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