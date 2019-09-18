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К религиозной общине Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в Киеве с покаянным письмом обратились граждане Шемотюк Алексей Владимирович и Горбань Александр Александрович, которые 24 января 2018 пытались совершить поджог Владимиро - Ольгинского храма обители.

Как сообщили Центру информации УПЦ в Десятинном монастыре, в письме поджигатели заявили, что не собирались уничтожать имущество граждан или оскорбить чувства верующих.

«Просим прощения у каждого и у религиозной общины в целом относительно событий, которые произошли 24 января 2018 года. Никоим образом мы не имели своей целью какие-либо действия, которые были бы опасными для человеческой жизни или имели бы последствиями уничтожения имущества граждан. Также никоим образом мы не хотели оскорбить чувства верующих», – написали Горбань и Шемотюк.

Они признают, что «выбрали не достойный для верующего, образованного человека способ протеста», и искренне раскаиваются в своем поступке.

Поджигатели также заверили, что свое покаянное письмо они написали не в надежде на смягчение наказания, а ради чувства самоуважения.

Как сообщалось, в январе 2018 года два архитектора киевляне Горбань и Шемотюк поднялись на крышу храма Десятинного Рождество-Богородицкого монастыря города Киева, облили ее бензином и подожгли. Пожар погас сам по себе, и никто не пострадал.

За попытку поджога полиция их задержала и открыла уголовное производство, которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. 27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая выбрала им меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога.

3 февраля тысячи верующих УПЦ собрались у храма Десятинного монастыря, что бы поддержать братию обители. Первый час молебна проходил в покое, пока не начали сходиться представители националистических организаций. Сторонники поджигателей развернули лозунги с призывами снести монастырь УПЦ и выгнать "московских попов". Чтобы заглушить молебен, активисты принесли аппаратуру и включили громкую музыку.

5 февраля 2018 года братия Десятинного монастыря подала заявление в Киевский апелляционный суд, чтобы взять поджигателей на поруки. Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.
ForUm

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