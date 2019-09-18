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Израильские медики спасли одного из украинских моряков, который вернулся домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной 7 сентября.

Как сообщает 9 канал, командиру 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денису Гриценко потребовалась срочная операция из-за образования в почке. Украинские врачи, обследовав офицера, заподозрили, что образование злокачественное, и обратились к своим израильским коллегам из больницы «Ихилов» (она же Первый медицинский центр) за консультацией.

Сначала консилиум по запросу администрации президента Украины провели заочно, израильские врачи порекомендовали сделать миниинвазивную операцию и таким щадящим способом удалить опухоль. Однако оказалось, что в Украине в таких случаях почку просто вырезают, и местные врачи не смогут сделать тонкую лапароскопию.

Тогда в Киев вылетели известный уролог из «Ихилова» Ави Бери и завотделением по приему и лечению иностранных пациентов Роман Гольдман.

Операцию провели совместными усилиями 16 сентября на базе киевской правительственной больницы «Феофания», успешно удалив новообразование и сохранив почку.

По словам израильских врачей, опухоль развивалась около 10 месяцев, то есть именно в то время, когда Гриценко находился в плену. Ее рост могли спровоцировать стресс и условия содержания.  
ForUm

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