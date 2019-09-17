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Тот факт, что один епископ Александрийской Церкви служил с представителем "Православной Церкви Украины" не означает, что новообразованную конфессию признает Александрийский Патриархат.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"То, что сейчас сообщают некоторые украинские СМИ, является попыткой выдать желаемое за действительное. Нет ни одного решения Александрийской Церкви о признании "ПЦУ". Тот факт, что один епископ Александрийской Церкви служил с представителем "ПЦУ" не означает, что новообразованную конфессию признает Александрийский Патриархат. Так же, как и не означают факты служения отдельных архиерев Элладской Церкви с представителями "ПЦУ", что их признает Элладская Православная Церковь", - сказал протоиерей Николай Данилевич.

Также он отметил что, "отдельное сослужение канонических епископов с неканоническими епископами является нарушением канонов и личным грехом тех священнослужителей, которые переступают эти церковные правила".

"Ведь церковное правило гласит о том, что тот, кто вступает в Евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от церковного общения. То есть, те кто сослужили с неканоническими епископами или с раскольниками сами должны отлучаться от общения или на них должны быть наложены церковные запреты. Тот факт, что эти запреты еще не наложены или возможно не будут наложены, не означает отмену самого этого правила", - рассказал спикер УПЦ.

Он добавил, что в Александрийском Патриархате вскоре состоится заседание Священного Синода, в котором нет пункта о возможном рассмотрении признания "ПЦУ".

Также отец Николай отметил, что ему известно о том, что руководство "ПЦУ" обратилось в Александрийский Патриархат с просьбой о признании, но "Александрийская Православная Церковь игнорирует и не отвечает на официальные документы этой структуры, поскольку считает ее неканонической".

Замглавы ОВЦС заверил что, Александрийский Патриархат продолжает считать канонической Украинскую Православную Церковь.

"Фактом подтверждения этого стало то, что на День Ангела Митрополита Онуфрия, который праздновался 25 июня этого года, был официально прислан от Александрийской Церкви митрополит Карфагенский Мелетий. Он обратился с официальным словом к Блаженнейшему Онуфрию, в котором выразил поддержку Украинской Православной Церкви", - подытожил спикер УПЦ.

Как сообщал греческий сайт "Ромфея", 12 сентября епископ "ПЦУ" Владимир Шлапак в греческом селении Осса сослужил епископу Мозамбикскому Хризостому (иерарх Александрийского Патриархата).

В богослужении в честь мученицы Кираны Оссийской, которое состоялось в Лангадасской митрополии Элладской Православной Церкви, участвовали митрополит Элладской Православной Церкви Лангадасский, Литийский и Рентинийский Иоанн (Тассиас), митрополит Триккийский и Стагонийский Хризостом (Насис) и епископ Мозамбикский Александрийского Патриархата Хризостом (Карангунис).
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