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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в комментарии Financial Times, что Киев ищет компромисс с олигархом Игорем Коломойским по ситуации с ПриватБанком, сообщает «Новое Время».

«Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивно воспринимаю любую риторику, направленную на поиск компромисса», — отметил он.

Премьер добавил, что «какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ».

По словам Гончарука, этим вопросом занимаются президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента, бывший адвокат Коломойского Андрей Богдан.

«Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за него. Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала», — сказал он.

Гончарук рассчитывает, что они «найдут правильный способ решить [этот вопрос], потому что знают ситуацию намного лучше».

«Но я не сомневаюсь, что президент и его офис будут на стороне государства», — подчеркнул премьер-министр.

По информации FT, неофициальные переговоры об урегулировании ситуации с ПриватБанком возобновились после прихода Зеленского к власти. Скорее всего, от Коломойского не будут требовать отказаться от каких-либо активов или компенсировать убытки, нанесенные банку, рассказал газета информированный источник.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева отметила в комментарии FT, что выступает против заключения сделки с Коломойским.

«Какое может быть урегулирование? Наш план рекапитализации был урегулированием. Он не выполнил свои обещания», — заявила она.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.
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