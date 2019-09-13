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Православная Церковь Украины была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию.

Фото: Ромфея

Об этом заявил митрополит Элладской Православной Церкви Серафим (Мендзелопулос), комментируя решение Синодальных комиссий Элладской Церкви по вопросу признания ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческое интернет-издание «Ромфея».

Решение о восстановлении «анафематствованных и нерукоположенных двух раскольнических структур Украины» – недействительно, а потому и решение предоставить автокефалию ПЦУ – тоже недействительно, уверен иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим (Мендзелопулос).

В комментарии митрополит Серафим назвал новую украинскую церковную структуру «несуществующей с канонической точки зрения церковью, состоящей из канонических нарушителей».

«Это, естественно, должно быть признано Всеправославным Собором, который, трудами Блаженнейших Предстоятелей Святых Православных Автокефальных Церквей, направленных Его Высокопреосвященству Вселенскому Патриарху Варфоломею, должен наибыстрейшим образом быть созван для преодоления этой, казалось бы, сложно разрешимой проблемы, которую, к сожалению, никто не ставит на реальную каноническую основу», – написал архиерей Элладской Церкви.

Владыка Серафим напомнил церковным иерархам о вечности и Суде Божием, а также об ответственности перед ними.

«Дела и деяния каждого определяют его место перед его Создателем, навеки!», – подчеркнул митрополит Серафим.

По его словам, абсолютная ответственность епископов и пресвитеров Церкви перед Богом состоит «в сохранении и нерасстроении никоим образом канонической, экклезиологической и функциональной наивысшей ценности – единства Церкви».

Владыка Серафим обратил внимание своих читателей на то, что создание ПЦУ – геополитический проект.

«В украинском вопросе была задействована Православная Церковь, о чем свидетельствуют время от времени заявления государственных руководителей США с первым в их ряду поздравительным заявлением министра иностранных дел Майка Помпео о предоставлении автокефалии Украинской Автокефальной Церкви. Беспрецедентное событие – госсекретарь США поздравляет за чисто церковное действие», – отметил иерарх Элладской Церкви.

В заключение он задался вопросом о том, приняла ли во внимание все вышеизложенное Синодальная комиссия по догматическим и каноническим вопросам.

«Честно ли мы воспринимаем надвигающийся вихрь? Готовы ли мы взять на себя ответственность перед Богом, перед нашей вечностью и перед историей?», – спросил митрополит Серафим.
ForUm

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