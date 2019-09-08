Украина не могла выдать Нидерландам бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха из-за положения Конституции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Для всех, кто шепчет или кричит о «зраде», хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», - написал он.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

После этого власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха.