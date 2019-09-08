также в разделеОбщество
В РФ предлагают Украине заключить соглашение для обмена осужденными 16
Макрон назвал обмен пленными решающим шагом для возобновления диалога с РФ 16
Украинский фильм получил одну из главных наград Венецианского кинофестиваля 24
Кольченко: Я не признал вину и не просил помилования 28
Дезертиры, шпионы и боевики: Матиос рассказал лицах, переданных РФ в рамках обмена 66
Прокуратура Нидерландов требует от РФ выдать Цемаха 30
Адвокат: РФ готовится вернуть Украине захваченные корабли 28
В больницу «Феофания» привезли 11 освобожденных украинцев 44
Карпюк: Клых находится в очень тяжелом состоянии, его сразу отвезли в больницу 86
В Нидерландах заявили, что смогли допросить Цемаха 92
Вышинский обещает вернуться в Украину для участия в судебных заседаниях 19
СБУ: В плену боевиков остаются 227 украинцев 31
Гриб: Я не устал за два года заключения, отдохнем после завершения войны 61
Сенцов: Очень рады оказаться на родной земле, но до победы еще очень далеко 58
Опубликованы списки лиц, участвовавших в обмене между Украиной и РФ 216
Самолет с освобожденными в рамках обмена россиянами прилетел в РФ 31
Захваченные моряки и политзаключенные вернулись в Украину 133
Экс-омбудсмен Украины: Путин помиловал Сенцова и еще 10 украинцев 39

Украина не могла выдать Нидерландам бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха из-за положения Конституции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Для всех, кто шепчет или кричит о «зраде», хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», - написал он.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

После этого власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4460 грн.
34
Теги