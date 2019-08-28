также в разделеРелигия
На Волыни верующие УПЦ строят новый храм вместо захваченного представителями ПЦУ 8
В Церкви дали оценку трем основным причинам, почему люди наносят себе тату 12
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы 45
Наместник Почаевской лавры – об участниках многотысячных крестных ходов: Они вымаливают мир Украине 22
В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих УПЦ празднуют день памяти Феодосия Печерского 13
Управделами УПЦ назвал захват храма в селе Погребы разбоем 232
Тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом более 260 км из Браилова в Почаевскую лавру 19
В Житомире верующие УПЦ отметили собор местночтимых святых 22
Верующие УПЦ собрали 35 тысяч гривен для семей, которые пострадали от сильных дождей в Одесской области 20
В УПЦ КП заявили, что ликвидация Минкультом Киевского патриархата – политический заказ 57
В Министерстве культуры пригрозили главе УПЦ КП штрафами 30
На Буковине сторонники ПЦУ бросили дымовую шашку на территорию храма УПЦ 15
В Ровенской области неизвестные повредили ограду храма УПЦ 10
Запорожский митрополит УПЦ написал письмо монахам Афона накануне визита Варфоломея 32
В День Независимости во всех уголках Украины верующие УПЦ молились о мире 13
Более 20 тысяч верующих УПЦ прошли 250 км крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру 68
Верующие УПЦ передали в Святогорскую лавру для переселенцев более 14 тонн гуманитарной помощи 10
На Закарпатье освятили новый храм в честь великомученика Пантелеимона и Поклонный Крест 7

Две комиссии, созданные Элладской Православной Церковью, высказались против признания Православной Церкви Украины.

Фото: Члены Священного Синода Элладской Православной Церкви / Romfea

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей, ранее закончила работу, передала свой текст. Вторая комиссия Хризостома Патрского, ее текст обсуждает в эти дни Синод, чтобы посмотреть, может ли Греческая Церковь признать новую украинскую Церковь. Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать. И каждая объяснила причины», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в докладах комиссий, созданных для изучения законности предоставления автокефалии ПЦУ, нет ничего положительного для Константинопольского Патриарха, и «патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу – Украине».

По словам источника, украинский вопрос может обсуждаться только на заседании Архиерейского Собора с участием всех 80 митрополитов, который состоится в октябре.

«Я думаю, однако, что найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение», – добавил он.

Также собеседник агентства отметил, что в настоящее время на Элладскую Церковь оказывается «очень большое давление, но архиепископ Иероним является дипломатом, и я уверен, что он найдет пути, как избежать этого».

26-28 августа в Афинах проходит Священный Синод Элладской Православной Церкви. Сообщалось, что на Синоде будет обсуждаться украинский вопрос, и с этой целью к участию в заседаниях «были приглашены докладчики, которые представят свое мнение о признании новой Украинской Автокефальной Церкви Священным Синодом Церкви Греции».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2562 грн.
10
Теги