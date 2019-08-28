Две комиссии, созданные Элладской Православной Церковью, высказались против признания Православной Церкви Украины.

Фото: Члены Священного Синода Элладской Православной Церкви / Romfea

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей, ранее закончила работу, передала свой текст. Вторая комиссия Хризостома Патрского, ее текст обсуждает в эти дни Синод, чтобы посмотреть, может ли Греческая Церковь признать новую украинскую Церковь. Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать. И каждая объяснила причины», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в докладах комиссий, созданных для изучения законности предоставления автокефалии ПЦУ, нет ничего положительного для Константинопольского Патриарха, и «патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу – Украине».

По словам источника, украинский вопрос может обсуждаться только на заседании Архиерейского Собора с участием всех 80 митрополитов, который состоится в октябре.

«Я думаю, однако, что найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение», – добавил он.

Также собеседник агентства отметил, что в настоящее время на Элладскую Церковь оказывается «очень большое давление, но архиепископ Иероним является дипломатом, и я уверен, что он найдет пути, как избежать этого».

26-28 августа в Афинах проходит Священный Синод Элладской Православной Церкви. Сообщалось, что на Синоде будет обсуждаться украинский вопрос, и с этой целью к участию в заседаниях «были приглашены докладчики, которые представят свое мнение о признании новой Украинской Автокефальной Церкви Священным Синодом Церкви Греции».