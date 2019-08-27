Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова начальником управления Службы безопасности в Кировоградской области.
Соответствующий указ от 27 августа обнародован на сайте главы государства.
Другим указом Петров уволен с должности главы департамента контрразведки СБУ.
Напомним, Петров возглавил департамент контрразведки Службы безопасности Украины 14 февраля 2017 года.
По данным Bihus.Info, глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, которого называли возможным кандидатом на должность заместителя председателя СБУ, перед первым туром президентских выборов приватизировал служебную квартиру площадью более 170 квадратных метров в центре Киева.
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