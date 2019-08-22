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В рамках проведения специальной пограничной операции «Граница-2019» пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы. Поэтому возможное направление было усилено дополнительными силами.

Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевское, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности. Также сообщается взаимодействующие структуры.
ForUm

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