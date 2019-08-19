Украина и Израиль, между которыми введен безвизовый режим, договорились окончательно решить проблему массовых отказов украинским гражданам в пересечении израильской границы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему», - заявил Зеленский.

«Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля», - добавил он.