Группа из 30 технологов-консультантов под руководством бывшего бизнес-тренера Артема Михайлюка помогла партии «Слуга народа» победить в 65% мажоритарных округов и получить наибольшую фракцию в истории Верховной Рады. Кто они и какие технологии использовали — в материале Громадского.

Оружие против «феодалов»

Центральная избирательная комиссия объявила результаты парламентских выборов в мажоритарных округах. Единственный округ, где все еще не известен окончательный результат — 210-й в Киевской области. Впрочем, на общую картину он не повлияет — 130 из 199 округов выиграли кандидаты от «Слуги народа».

Это рекорд парламентских выборов. Для сравнения в 2012-м Партия регионов выиграла 114 округов, а в 2014-м БПП «Солидарность» — 69.

Такого результата не ожидали даже руководители президентской партии. В день выборов глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков говорил, что будет считать приемлемой победу в 70-80 мажоритарных округах.

Осторожность Разумкова можно понять, ведь кандидаты от «Слуги народа» в подавляющем большинстве не имели политического опыта и сами должны были найти деньги на предвыборную кампанию. В округах им приходилось конкурировать с опытными депутатами предыдущих созывов. В «ЗеКоманде» таких соперников называли «феодалами».

Для противостояния с «феодалами» был план. «У нас есть сеть технологов-консультантов. Это такая полусекретная история. Никто не знает, кто они. Мы не можем их «светить», — рассказал за неделю до выборов Александр Корниенко, глава штаба «Слуги народа».

По его словам, технологов закрепили за областями, и они консультировали кандидатов-мажоритарщиков: учили, как общаться с избирателями, подбирали членов избирательных комиссий, а иногда сами возглавляли избирательный штаб кандидата.

Корниенко придумал им название «комиссары». «Это такая немножко олдскульная терминология, она еще с советских времен», — объяснял он.

Университетские друзья

«Комиссаров» Корниенко придумал на старте досрочной парламентской кампании вместе со своим университетским приятелем Артемом Михайлюком.

В начале 2000-х они учились в Киевском политехническом институте им. Сикорского. Оба участвовали в студенческом самоуправлении, а после университета зарабатывали деньги как бизнес-тренеры. Михайлюк, в первую очередь, известен как автор и руководитель сервиса Helsi.me, с помощью которого украинцы могут подобрать себе врача.

Параллельно с основной работой друзья работали консультантами на выборах, однако выше уровня местных кампаний не доходили. На президентских выборах этого года Корниенко присоединился к команде Владимира Зеленского — координировал работу волонтеров «ЗеКоманды». На парламентские выборы Зеленский доверил ему управлять штабом партии «Слуга народа».

Корниенко, в свою очередь, агитировал Михайлюка приобщиться к кампании.

«Мы понимали, что большинство мажоритарных кандидатов никогда не имели отношения к выборам. Им нужна какая-то методологическая помощь, советы, подсказки. Моя задача была сформировать такую команду, которая сможет им помогать», — рассказывает Михайлюк.

Так в штабе «Слуги народа» появилась технологическая группа в составе Михайлюка и двух его коллег, которых он не называет. В их подчинении было 25 «комиссаров». Их закрепили за отдельными регионами страны. По словам Михайлюка, у «комиссаров», по сути, было четыре функции:

говорить, что нужно делать;

говорить, что не стоит делать;

говорить, как делать;

посмотрев со стороны, дать обратную связь.

Имен «комиссаров» Корниенко и Михайлюк не разглашают. Говорят, они не хотят публичности. «Это украинские специалисты, работающие, скажем так, на разных избирательных кампаниях. И они на волонтерских началах согласились помочь», — говорит Корниенко.

Контроль и советы

Александр Гингизов был «комиссаром» в Луганской области. Как и остальные его коллеги, до этого у него был опыт в политике, но на региональном уровне.

Гингизов родом из Житомира, был членом партии «Батькивщина», в 2012-м баллотировался в областной совет от партии «УДАР» Виталия Кличко. В 2015-м возглавил областное отделение «Правого сектора». Но на нынешних парламентских выборах бывшими знакомствами он воспользоваться не мог, ведь его отправили на Донбасс.

«В основном мы просили людей ехать в области, где они никогда не работали. Некоторых это остановило. Мы хотели максимально обезопасить себя от каких-то других воздействий и связей», — объясняет Михайлюк.

Гингизов — единственный из «комиссаров», кто согласился пообщаться с Громадским.

«По сути, я был представителем центрального штаба в области. Наблюдал за тем, чтобы все было в рамках закона и с нашей стороны, и со стороны оппонентов, насколько это возможно», — рассказывает «комиссар» о своей работе. В подробности он не удается, вспоминает только, что одной из его задач было предлагать кандидату в депутаты «как решить тот или иной вопрос, учитывая его специфику».

Гингизов не может похвастаться успешным результатом — «Слуга народа» выиграла лишь один из шести округов Луганской области.

В Одесском регионе — 11 мажоритарных округов. Учитывая местную специфику, здесь вели три отдельные кампании мало урбанизированные северные округа, округа в городе Одессе и Бессарабия.

Поэтому в Одесском регионе работали два «комиссара». В областях с меньшим количеством округов — по одному. Как рассказывает Виталий Другановский, глава штаба в Черновицкой области, сначала даже планировали назначать по одному «комиссару» на несколько областей.

Андрей Прокопенко, руководитель Одесского областного штаба «Слуги народа», рассказывает, что разрабатывал и контролировал общую стратегию кампании в области, а «комиссары» работали с мажоритарщиками.

«Они курсировали по штабам кандидатов. Сегодня — в один, завтра — в другой. Кроме того занимались спецпроектами. Например, решали вопрос, как вести кампанию в болгарских деревнях на юге области, чтобы учесть их специфику», — говорит Прокопенко.

Так, например, «комиссар» посоветовал кандидату от «Слуги народа» привлечь лидеров мнений болгарской общины и подготовить специальные буклеты.

Координация работы между областными штабами и «комиссарами» отличалась от региона к региону. В Одессе сотрудничество было паритетным, поскольку сам Андрей Прокопенко — опытный политтехнолог.

В Сумской области, где у главы штаба не было большого опыта избирательных кампаний, «комиссар», напротив, выполнял контроля.

По подсчетам Михайлюка, только 20 из 199 кандидатов отказались от советов «комиссаров» едва ли не прислушивались к ним.

Сами будущие депутаты от «Слуги народа» не слишком разводятся о работе технологов-консультантов.

Дмитрий Костюк, который выиграл выборы в 65-м округе в Житомирской области, отмечает, что ключевой задачей «комиссара» в его области было контролировать, чтобы сами кандидаты не допускали злоупотреблений.

«Чтобы все было прозрачно в плане финансирования, чтобы кандидаты не имели ни перед кем обязательств и т.д. Это моя интерпретация миссии этого человека, и я не знаю, как было в других регионах», — говорит Костюк.

Контратака «клонов»

Одной из задач Михайлюка было бороться с «клонами» (техническими кандидатами, которые отбирают у главного соперника голоса за счет того, что у них похожие имя и фамилия).

В «Слуге народа» подсчитали, что «клонов» против них выставили на 54 из 199 округов, а всего их было 80, они собрали 200 тыс. голосов. Это больше, чем набрала на выборах партия Анатолия Гриценко «Гражданская позиция».

Михайлюк убежден, что результат «клонов» мог быть намного больше. По его словам, с «клонами» боролись благодаря контртехнологии: «Найди настоящего кандидата от «Слуги народа». Кроме того, штаб сделал ролики и листовки с призывом голосовать за партию в двух бюллетенях (по партийным спискам и по мажоритарке).

Универсальный совет, который технологическая группа давала абсолютно всем мажоритарщикам — в начале кампании все кандидаты от области должны провести совместную пресс-конференцию. Ведь если это сделать в областном центре сразу после объявления фамилий кандидатов, то не надо прилагать особых усилий, чтобы собрать СМИ.

«Это не мегатехнология, это ряд советов. И вот в различных областях делали по-разному. В Одессе кандидаты приезжали на эту пресс-конференцию на велосипеде. На саму пресс-конференцию это никак не повлияло, но это дало возможность снять красивый видеоролик, закинуть его в интернет, где он активно распространялся. В Николаеве пресс-конференцию провели на причале», — вспоминает Михайлюк. Находить нестандартный формат для воплощения универсальных советов штаба — одна из основных задач «комиссаров».

Аналогичным образом работал еще один совет «из центра» — вызвать конкурентов на дебаты. Такой призыв рассматривали как еще один повод попасть в информационное поле.

Критерии успеха

Какой вклад технологической группы и «комиссаров» в успех «Слуги народа» на выборах в мажоритарных округах?

«Это была синергия разных групп. И нельзя определить вклад каждого. Есть кандидаты, которые приходили и говорили: благодаря тому, что ваш консультант уделял мне много времени, я победил», — говорит Михайлюк.

По его словам, в центральном штабе, кроме технологической группы, работала также группа юристов, поэтому у кандидатов была возможность позвонить и получить юридический совет. Digital-команда Михаила Федорова помогала и подсказывала кандидатам, что делать в соцсетях, тем временем медиа-группа во главе с Татьяной Цибо советовала, как выстраивать коммуникацию с прессой.

Во сколько «Слуге народа» обошлись услуги «комиссаров»? Корниенко убеждает — они работали как волонтеры.

«Для людей это был вызов. Человек занимался местными выборами и вел одну мажоритарную кампанию. Здесь он отвечает за область. Когда он в следующий раз придет на выборы как политконсалтер, у него будет позиция на уровень выше», — говорит Михайлюк. И добавляет, что «комиссары» работали чуть больше месяца, поэтому ради будущих перспектив могли себе позволить помогать «Слуге народа» на волонтерских началах.

В результате консультанты, которые согласились работать в технологической группе и в качестве «комиссаров», действительно получили уникальный опыт.

Кампания «Слуги народа» уникальна тем, что политконсультантам не надо было придумывать, как подкупить избирателя или вести «черную кампанию» против конкурента. Вместо этого им нужно было следить за тем, чтобы кандидаты от «Слуги народа» оставались максимально стерильными. По сути, для того, чтобы победить, им во время кампании просто надо было не дискредитировать себя.

После выборов пути Корниенко и Михайлюка снова могут разойтись. Первый прошел в Верховную Раду как седьмой номер партийного списка, второй пока остался за бортом парламента — его номер в списке был 142-й.